"Опять бунт": в перехвате оккупанты жалуются на отказ личного состава воевать

Оккупанты не хотят погибать в бессмысленной войне / Коллаж "Сегодня"

На Харьковском направлении, где враг продолжает бомбардировку населенных пунктов, у российских захватчиков начались массовые бунты и их отправляют "на подвал".

Это следует из очередного перехвата разговора между оккупантом, опубликованного СБУ.

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Наступать не хотят

"Ну, у деда как всегда, все не хотят. Я сейчас малышей отправлю туда на усиление, а потом разберемся", – сообщил один оккупант другому.

"Ну те на подвале, передай", – сообщил ему собеседник.

"Я принял, услышал".

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"Опять бунт, на*уй!", – сообщает неприятную новость своему командиру первый собеседник.

"Сколько людей в отказе?"

"Да как я понял, личный состав… весь. Практически все!" – отрапортовал своему командиру захватчик, воюющий на востоке Украины.

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Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод бунтовщиков, их посадили на подвал.

Обстановка на Харьковщине