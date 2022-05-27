"Знову бунт": у перехопленні окупанти скаржаться на відмову особового складу воювати

Окупанти не хочуть гинути у безглуздій війні / Колаж "Сьогодні"

На Харківському напрямку, де ворог продовжує бомбардування населених пунктів, у російських загарбників почалися масові бунти та їх відправляють "на підвал".

Це випливає з чергового перехоплення розмови між окупантом опублікованого СБУ .

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Наступати не хочуть

"Ну, у діда, як завжди, всі не хочуть. Я зараз малюків відправлю туди на посилення, а потім розберемося ", – повідомив один окупант іншому.

"Ну ті на підвалі, передай", – повідомив співрозмовник.

"Я прийняв, почув".

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"Знову бунт, на*уй!", – повідомляє неприємну новину своєму командиру перший співрозмовник.

"Скільки людей у відмові?"

"Так як я зрозумів, особовий склад… весь. Майже все!" – відрапортував своєму командиру загарбник, що воює на сході України.

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Судячи з розмови, це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод бунтівників, їх посадили на підвал.

Обстановка на Харківщині