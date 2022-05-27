"Знову бунт": у перехопленні окупанти скаржаться на відмову особового складу воювати

Окупанти не хочуть гинути у безглуздій війні / Колаж "Сьогодні"
На Харківському напрямку, де ворог продовжує бомбардування населених пунктів, у російських загарбників почалися масові бунти та їх відправляють "на підвал".
Це випливає з чергового перехоплення розмови між окупантом опублікованого СБУ .
Наступати не хочуть
"Ну, у діда, як завжди, всі не хочуть. Я зараз малюків відправлю туди на посилення, а потім розберемося ", – повідомив один окупант іншому.
"Ну ті на підвалі, передай", – повідомив співрозмовник.
"Я прийняв, почув".
"Знову бунт, на*уй!", – повідомляє неприємну новину своєму командиру перший співрозмовник.
"Скільки людей у відмові?"
"Так як я зрозумів, особовий склад… весь. Майже все!" – відрапортував своєму командиру загарбник, що воює на сході України.
Судячи з розмови, це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод бунтівників, їх посадили на підвал.
Обстановка на Харківщині
- 26 травня під час чергового обстрілу житлових кварталів Харкова загинули 9 людей, у тому числі сім'я з немовлям.
- Цього ж дня мінометний підрозділ Окремої бригади територіальної оборони міста Харкова знищив мінометний розрахунок російських окупантів. Атаку здійснили з трофейних мінометів, раніше відібраних у росіян.
- 21 травня стало відомо, що російські загарбники практично повністю знищили стадіон "Сонячний" у Харкові, на якому тренувалася збірна України .
- Ще одне перехоплення показало, що окупанти тікають із армії РФ, незважаючи на загрози розстрілів та покарань. Російські солдати масово хочуть звільнитися. Також загарбники відмовляються воювати в Україні.