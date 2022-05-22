"Оператору – Оскар": появилось эффектное видео уничтожение БМП оккупантов

Украинские военные сняли на видео уничтожение вражеской БМП.

Видео обнародовала в Facebook 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

"Как и обещали – очередная серия украинского народного остросюжетного блокбастера #Орки_welcome_to_Hell – со спецэффектами! Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффектно уничтожили вражескую БМП. Зло феерически наказано. Оператору – "Оскар", – говорится в подписи к видео.