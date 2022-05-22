"Оператору – Оскара": з'явилось ефектне відео знищення БМП окупантів

Українські військові зняли на відео знищення ворожої БМП.

Відео оприлюднила у Facebook 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

"Як і обіцяли – чергова серія українського народного гостросюжетного блокбастеру #Орки_welcome_to_Hell – зі спецефектами! Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП. Зло феєрично покарано. Оператору – "Оскара", – йдеться в підписі до відео.