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"Оператору – Оскара": з'явилось ефектне відео знищення БМП окупантів

Павло Заяць
22 травня, 08:27
Процес знищення ворожої військової техніки зняли з безпілотника

Захисники України ефектно знищили ворожу БМП / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові зняли на відео знищення ворожої БМП.

Відео оприлюднила у Facebook 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

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"Як і обіцяли – чергова серія українського народного гостросюжетного блокбастеру #Орки_welcome_to_Hell – зі спецефектами! Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП. Зло феєрично покарано. Оператору – "Оскара", – йдеться в підписі до відео.

ЗСУ знищили дві "квіткові" гармати окупантів

Українські військові знищили дві російські великокаліберні гармати "Гіацинт" і "Піон".

"Дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" – великокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон", – йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".