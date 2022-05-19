Українські військові показали, як бомблять техніку окупантів (відео)

Протягом доби, 19 травня, один із підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив близько 10 броньованих одиниць техніки армії РФ.
Про це повідомляє Міноборони України.
Деталі
"В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК "Стугна" знищив 2 танки й БМП окупантів", — йдеться в повідомленні.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1254 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 3063 (+20) од.,
- артилерійських систем – 595 (+9) од.,
- РСЗВ – 199 (+0) од.,
- засобів ППО – 93 (+2) од.,
- літаків – 203 (+1) од.,
- гелікоптерів – 167 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од.,
- крилатих ракет – 103 (+1) од.,
- кораблів /катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) од.,
- спеціальної техніки – 43 (+0) од.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.