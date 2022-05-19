Українські військові показали, як бомблять техніку окупантів (відео)

Нескорені

Десантник Дмитро Тодоров - старший лейтенант ЗСУ, командир роти. Разом з побратимами зупинив колону ворожої техніки, особисто знищив танк. На початку травня в щоденному відеозверненні президент Зеленський повідомив про присвоєння Тодорову звання Героя України за сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.

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