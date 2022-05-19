Украинские военные показали, как бомбят технику оккупантов (видео)

В течение суток, 19 мая, одно из подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожило около 10 бронированных единиц техники армии РФ.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
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"В ходе ожесточенных сегодняшних боев одним из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено около 10 бронированных единиц техники, а наш расчет ПТРК "Стугна" уничтожил 2 танка и БМП оккупантов", — говорится в сообщении.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 28500 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1254 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин – 3063 (+20) ед.,
- артиллерийских систем – 595 (+9) ед.,
- РСЗО – 199 (+0) ед.,
- средств ПВО – 93 (+2) ед.,
- самолетов – 203 (+1) ед.,
- вертолетов – 167 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
- крылатых ракет – 103 (+1) ед.,
- кораблей /катеров – 13 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) ед.,
- специальной техники – 43 (+0) ед.
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.