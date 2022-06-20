Оккупанты ворвались в архив Херсонской области в поисках важных документов

В Херсоне оккупанты украли документацию со списками избирателей. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

Во временно оккупированном Херсоне представители "власти" ворвались в государственный архив Херсонской области и украли избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. Следствие открыло уголовное производство.

Об этом сообщила в Facebook полиция Херсонской области

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Что произошло

В полиции рассказали, что, по предварительной версии, персональные данные избирателей Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины.

"Сообщение о преступлении поступило от представителя государственного архива Херсонской области. По его словам, в помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели удостоверение работника новосозданной оккупационной властью РФ "Военно-гражданской администрации Херсонской области", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, незаконно изъяв из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были списки избирателей из очередных выборов президента Украины в 2019 году.

"Презрев все нормы и законы, представители оккупационных властей таким образом пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконение своей власти", – заявили в полиции.

Как говорится, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Ранее в Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным, напомнив оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, как ВСУ сорвали референдум в Херсоне и похоронили двух генералов РФ.