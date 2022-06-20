Окупанти увірвалися до архіву Херсонської області в пошуках важливих документів

У Херсоні окупанти вкрали документацію зі списками виборців. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

У тимчасово окупованому Херсоні представники "влади" увірвалися до державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. Слідство відкрило кримінальне провадження.

Про це повідомила в Facebook поліція Херсонської області.

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Що відбулося

У поліції розповіли, що, за попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України.

"Повідомлення про злочин надійшло від представника державного архіву Херсонської області. За його словами, до приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою РФ "Військово-цивільної адміністрації Херсонської області", – йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, незаконно вилучивши з архіву 15 коробок із виборчою документацією. Там були й списки виборців із чергових виборів президента України у 2019 році.

"Нехтуючи всіма нормами та законами, представники окупаційної влади в такий спосіб намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонщини та прискорити узаконення своєї влади", – заявили в поліції.

Як зазначається, відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такої.

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Раніше в Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових, нагадавши окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче підбираються до міста. Також радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, як ЗСУ зірвали референдум у Херсоні та поховали двох генералів РФ.