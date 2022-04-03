Оккупанты в Ирпене расстреляли и переехали танком женщин и девочек

Оккупанты убили женщин и детей. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин рассказал о зверствах оккупантов. По его словам, военные РФ расстреляли девочек и женщин, а потом ездили по ним на танках.

"Очень много людей погибло от их мин, от их артобстрелов. И очень много рашисты расстреляли. На Пушкинской улице, на Лермонтова они расстреляли девочек и женщин, а потом ездили по ним на танках", – сказал он.

Реклама

Обстановка в Ирпене