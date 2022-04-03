Оккупанты в Ирпене расстреляли и переехали танком женщин и девочек

Оккупанты убили женщин и детей. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин рассказал о зверствах оккупантов. По его словам, военные РФ расстреляли девочек и женщин, а потом ездили по ним на танках.
"Очень много людей погибло от их мин, от их артобстрелов. И очень много рашисты расстреляли. На Пушкинской улице, на Лермонтова они расстреляли девочек и женщин, а потом ездили по ним на танках", – сказал он.
Обстановка в Ирпене
- Руководство Ирпеня (Киевская область) подчеркнуло, что возвращаться в город пока опасно для жизни. Там находят много мин, растяжек, которые оставили оккупанты.
- Власти города сообщили, что с 30 марта в Ирпене начнут искать пропавших в результате войны людей и расчищать город от завалов. Кроме того, будут эвакуировать раненых и хоронить умерших.
- 29 марта Александр Маркушин заявил, что в город пока возвращаться не стоит. По его словам, находиться там пока опасно и сейчас проводится полная зачистка от российских оккупантов.
- На улицах освобожденного от оккупантов Ирпеня собирают тела мирных жителей.
- Полностью освободить Ирпень после почти двух недель ожесточенных боев удалось военным.