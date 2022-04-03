Окупанти в Ірпені розстріляли та переїхали танком жінок та дівчаток

Окупанти вбили жінок та дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин розповів про звірства окупантів. За його словами, військові РФ розстріляли дівчаток та жінок, а потім їздили по них на танках.

"Дуже багато людей загинуло від їхніх мін, від їхніх артобстрілів. І дуже багато рашисти розстріляли. На Пушкінській вулиці, на Лермонтова вони розстріляли дівчаток і жінок, а потім їздили по них танком", – сказав він.

Реклама

Обстановка в Ірпені