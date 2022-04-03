Окупанти в Ірпені розстріляли та переїхали танком жінок та дівчаток

Окупанти вбили жінок та дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин розповів про звірства окупантів. За його словами, військові РФ розстріляли дівчаток та жінок, а потім їздили по них на танках.
"Дуже багато людей загинуло від їхніх мін, від їхніх артобстрілів. І дуже багато рашисти розстріляли. На Пушкінській вулиці, на Лермонтова вони розстріляли дівчаток і жінок, а потім їздили по них танком", – сказав він.
Обстановка в Ірпені
- Керівництво Ірпеня (Київська область) наголосило, що повертатися до міста поки що небезпечно для життя. Там знаходять багато мін, розтяжок, які залишили окупанти.
Влада міста повідомила, що з 30 березня в Ірпені почнуть шукати зниклих внаслідок війни людей і розчищати місто від завалів. Крім того, евакуюватимуть поранених та ховатимуть померлих.
29 березня мер Олександр Маркушин заявив, що в місто поки що повертатися не варто. За його словами, перебувати там наразі небезпечно – проводиться повне зачищення від російських окупантів.
На вулицях звільненого від окупантів Ірпіня збирають тіла мирних жителів.
Повністю звільнити Ірпінь після майже двох тижнів запеклих боїв вдалося військовим.