Оккупанты ударили ракетой по Самаре

Оккупанты выстрелили в реку Самара / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области россияне ударили ракетой по реке Самара. Происшествие обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Прилет ракеты произошел в Павлоградском районе. Люди не пострадали.

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"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", — прокомментировал Резниченко.

Потери оккупантов

Как сообщил Генштаб ВСУ, с начала войны российского вторжения армия РФ потеряла более 29 тысяч своих военных. За последние сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, также были уничтожены 7 танков и 1 вертолет.

Отмечается, что наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что львовские десантники 22 мая сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".

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