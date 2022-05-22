Окупанти вдарили ракетою по Самарі

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У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетою по річці Самара. Подія обійшлася без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Приліт ракети стався у Павлоградському районі. Люди не постраждали.

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"Орки розпочали "денацифікацію" української риби", — прокоментував Резніченко.

Втрати окупантів

Як повідомив Генштаб ЗСУ, з початку війни російського вторгнення армія РФ втратила понад 29 тисяч своїх військових. За останню добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, також було знищено 7 танків та 1 вертоліт.

Зазначається, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

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Також повідомлялося, що львівські десантники 22 травня збили російський штурмовик Су-25 "Грач".

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