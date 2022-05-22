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Разведка Британии оценила угрозу российских "Терминаторов" под Северодонецком

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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22 мая, 09:49
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БМПТ бросили на самое важное направление для России на Донбассе
Россия направила БМПТ "Терминатор" на войну в Украину.
Россия направила БМПТ "Терминатор" на войну в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Единственная действующая в России рота боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор", скорее всего, переброшена на Донбасс. Их задействуют на северодонецком направлени. Однако не ожидается, что это кардинально изменит ход войны.

О таком заявила разведка Минобороны Великобритании в Twitter.

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В разведке считают, что присутствие "Терминаторов" свидетельствует о том, что к атаках на Донбассе причастна Центральная группировка войск (ЦГВ), которая является единственным формированием, выставившим эту машину. ЦГВ ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения.

В Минобороны Британии напомнили, что Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.

"Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", – добавили в разведке.

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Что известно о БМПТ "Терминатор"

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" – это один из последних образцов российской бронетехники.

Как выглядит БМПТ "Терминатор". Фото: Минобороны РФ

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В РФ ранее заявляли, что многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки имеет мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

Как и абсолютное большинство "новейшего" оружия РФ "Терминатор" – разработка времен СССР, которую у начали еще в 1980-х годах.

Однако только в 2018 году "Терминатор" попал на опытно-боевую эксплуатацию в армию РФ. Стоит отметить, что есть достоверные данные только об изготовлении десятка машин для одного из танковых батальонов 90-й танковой дивизии РФ из Чебаркуля Челябинской области.

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