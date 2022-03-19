Оккупанты ударили по Макарову из минометов: семь человек погибли, пять ранены

Обстрел Макарова происходит практически ежедневно / Коллаж "Сегодня"

Стали известны последствия минометного обстрела гражданских объектов в Макарове в Киевской области, совершенного армией военного преступника Владимира Путина 18 марта.

"В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице. Разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения. Полицейские Бучанщины работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям", – сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Обстановка в Макарове

18 марта возле Макарова в Киевской области российские танки открыли огонь по мирным людям, которые находились в автомобилях. В одной из машин было семеро детей.

Реклама

В начале марта Макаров оказался одним из немногих населенных пунктов в Киевской области, которые удалось отрезать от остального мира российской армии.

Обстановка в Украине