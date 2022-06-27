Слышны взрывы в Днепре: версии

Сколько снарядов было уничтожено, не сообщается / Коллаж "Сегодня"
В соцсетях сообщают, что сейчас звучат взрывы в Днепре. До этого в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской и Луганской областях была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Появилось фото дыма, предположительно недалеко от места взрыва.
Позже появилось сообщение, что это было плановое уничтожение боеприпасов.
Обстановка
- 27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область – ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. На данный момент известно о 10 погибших и около 40 получивших ранения.
- Город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.
- В результате ночного ракетного обстрела поселка в Одесской области оккупантами РФ взрывной волной разрушено ориентировочно 65 домов.
- Утром 27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта. Пропагандисты РФ пишут, что прилетела "Точка-У".