Чутно вибухи в Дніпрі: версії

Скільки снарядів було знищено, не повідомляється / Колаж "Сьогодні"
У соцмережах повідомляють, що лунають вибухи в Дніпрі. До цього у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Полтавській та Луганській областях було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
З'явилося фото диму, ймовірно, недалеко від місця вибуху.
Згодом з'явилося повідомлення, що це було планове знищення боєприпасів.
Обстановка
- 27 червня війська РФ атакували Полтавську область – ракети влучили в торговельний центр у Кременчуці. Наразі відомо про 10 загиблих і близько 40 поранених.
- Місто Слов'янськ на Донбасі після захоплення Сєвєродонецька стало однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямі та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.
- Внаслідок нічного ракетного обстрілу селища в Одеській областіокупантами РФ вибуховою хвилею зруйновано орієнтовно 65 будинків.
- Вранці 27 червня на Луганщині зайнялися склади боєприпасів російських окупантів. Це сталося в глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту. Пропагандисти РФ пишуть, що прилетіла "Точка-У".