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Слов'янськ – нова ціль РФ. Як ворог вже атакує місто

Павло Заяць Павло Заяць
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27 червня, 16:04
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Російські окупанти обстрілюють ракетами будинки мирних жителів
Окупанти підбираються до Слов'янська
Окупанти підбираються до Слов'янська / Фото: Колаж: Сьогодні

Місто Слов'янськ на Донбасі після захоплення Сєвєродонецька став однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямку та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.

Керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook, що вночі та вранці 27 червня місто зазнало обстрілів. За його словами, вночі від обстрілу постраждали будинки та лінії електропередач в одному з мікрорайонів, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

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Пізніше Лях уточнив, що сьогоднішні події у Слов'янську "не обмежилися нічним прильотом у багатоповерховий сектор, вул. Новий Побут".

"Вранці від ракетного удару постраждали будинки на вул. Торській та прилеглий до неї приватний сектор. Є вбиті та поранені. Це майже центр міста. Тут немає військових об'єктів. Росія воює із мирним населенням. І це – війна на знищення", – зазначив він.

Керівник ОВА закликав мешканців їхати з міста, не чекаючи "коли прилетить до вашої оселі".

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За інформацією Генштабу ЗСУ на 27 червня, на Слов'янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне та Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного становища ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка.

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РФ готує Слов'янську долю Маріуполя?

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 26 червня в ефірі національного телемарафону заявив, що окупанти стягують сили до Слов'янська, щоб спробувати повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

За його словами, армія РФ накопичує живу сили, артилерію та важку техніку. Противник хоче використовувати для обстрілів міста, окрім ракет та авіації, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

"Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося у Маріуполі та Сєвєродонецьку, тому зі Слов'янськом готуємось до будь-якого сценарію", – сказав глава ОВА.

Кириленко додав, що лінія оборони навколо Слов'янська побудована таким чином, щоб росіяни не могли знищувати місто артилерією, проте вони готуються саме до такого сценарію. Він підкреслив, що місто готове "стояти стільки, скільки потрібно".

ISW назвав умову для атаки окупантів на Слов'янськ

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російські військові підуть у наступ на Слов'янськ після того, як спробують оточити ЗСУ у Лисичанську і заблокувати наземні лінії поставок на північний захід від міста.

ЗСУ намагатимуться зберігати свою оборону навколо Лисичанська та продовжать виснажувати російські війська, але не виключено, що українські військові, швидше за все, навмисно відійдуть із Лисичанська, якщо окупанти загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Армії РФ необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ.

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