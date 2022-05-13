Оккупанты рассказывают матерям, как цинично убивают украинских пленных – перехват

Российские оккупанты безжалостно расстреливают украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты безжалостно убивают не только мирных жителей, но и военнопленных. Захватчики грубо нарушают Женевские конвенции. О своих "подвигах" солдаты РФ рассказывают родным.

Об этом свидетельствует новый перехват разговора, опубликованный СБУ.

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Так, российский оккупант признался матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения сходить в туалет.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Все, он пошел – мы его в спину" – рассказал захватчик.

Это шокировало даже его пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора и заявила: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают". Но сын цинично уточнил: "Да нет, это мы его расстреляли".

Стоит отметить, что СБУ проводит системную работу, связанную со сбором доказательств жестокого обращения оккупантов с военнопленными. В том числе благодаря перехваченным разговорам.

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Жены оккупантов начали бояться их после зверств в Украине – перехват

Российские оккупанты продолжают устраивать зверства на войне в Украине. Поэтому их начали бояться собственные жены. Солдаты РФ уверены, что вернутся домой живыми, но при этом называют себя "еб*нутыми". Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.

Женщины оккупантов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают в Украине, изменили психику солдат.

В опубликованном разговоре можно услышать, как пьяный оккупант, который сейчас стоит в Херсонской области, рассказывает жене о зверствах над гражданскими. И этим очень ее пугает.

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"Я могу взять человека и в голову "бам"… С пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал", – говорит оккупант.

Женщина обеспокоена, как они будут жить вместе, но захватчик не очень переживает:

"Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть", – сказал российский солдат.

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