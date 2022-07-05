Оккупанты придумали жестокое наказание для украинцев, которые не хотят отдавать детей в школы – разведка

Оккупанты устанавливают свои порядки в Запорожской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты принуждают украинцев отдавать детей в школы с российской обучающей программой. В случае отказа угрожают лишать родительских прав и забирать воевать на стороне России.

Об этом узнали в ГУР Минобороны.

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В частности, в Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти вынуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ.

В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится изымать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин направлять в "армию ДНР", женщин на коммунальные работы связаны с уборкой города

В Мариуполе Россия вынуждает школьников учиться летом

В оккупированном Мариуполе россияне объявили о продолжении учебного года по 1 сентября. Фактически таким образом они отменили каникулы. Сделано это для того, чтобы не терять время и учить украинских детей по российской программе.

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Цель оккупантов – провести деукраинизацию и подготовку к учебному году по российской программе.

"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в захваченном войсками РФ Херсоне от школ требуют переводить обучение на российские образовательные программы и заключать договоры с оккупационной администрацией.

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Напомним, Андрющенко показал, чем оккупанты кормят школьников в Мариуполе.