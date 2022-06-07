В Херсоне "гауляйтеры" собрали директоров школ и выдвинули им ультиматум: чего требуют

В захваченном войсками РФ Херсоне от школ требуют переводить обучение на российские образовательные программы и заключать договоры с оккупационной администрацией.
Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было выдвинуто требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам", – рассказали в ГУР.
Сообщается, что из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Соответственно, им поручено провести собрания своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией.
Оккупанты в Мариуполе заставят детей петь гимн РФ
Оккупационные власти в Мариуполе дали указание учителям, рабочим детских центров и детских садов, работу которых уже запустили, ко "дню России", 12 июня, обеспечить видеозапись пения детьми гимна РФ и "молодых республик".
Видеозаписи будут массово распространяться для подтверждения "радости прихода России" флешмобом "мы ждали 8 лет".
В случае отказа от исполнения учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарной помощи их семьям.