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Оккупанты пообещали эвакуацию иностранцев из Мариуполя — СМИ

Владимир Козырь
3 апреля, 02:38
В РФ говорят, что эвакуация состоится 3 апреля

Для проведения гумоперации ВС РФ с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск/Фото: коллаж: "Сегодня"

Минобороны РФ сообщило, что оккупанты обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что президент России Владимир Путин по просьбе президента Турции Тайипа Эрдогана принял решение об эвакуации иностранцев из Мариуполя в Бердянск.

"Для проведения гумоперации ВС РФ с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения", — пишет росСМИ.

"Укрзализныця" опубликовала эвакуационные рейсы на 3 апреля

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 3 апреля.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

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Краматорск:

  • 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

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