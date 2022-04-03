Оккупанты пообещали эвакуацию иностранцев из Мариуполя — СМИ

Для проведения гумоперации ВС РФ с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск/Фото: коллаж: "Сегодня"
Минобороны РФ сообщило, что оккупанты обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск.
Об этом сообщают росСМИ.
Подробности
Сообщается, что президент России Владимир Путин по просьбе президента Турции Тайипа Эрдогана принял решение об эвакуации иностранцев из Мариуполя в Бердянск.
"Для проведения гумоперации ВС РФ с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения", — пишет росСМИ.
"Укрзализныця" опубликовала эвакуационные рейсы на 3 апреля
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 3 апреля.
Как будут курсировать эвакуационные поезда?
Краматорск:
- 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая;
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.