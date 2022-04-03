Окупанти пообіцяли евакуацію іноземців з Маріуполя — ЗМІ

Для проведення гумоперації ЗС РФ з 00.00 (за московським часом) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська/Фото: колаж: "Сьогодні"
Міноборони РФ повідомило, що окупанти обіцяють забезпечити евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.
Про це повідомляють росЗМІ.
Деталі
Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін на прохання президента Туреччини Таїпа Ердогана ухвалив рішення про евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.
"Для проведення гумоперації ЗС РФ з 00:00 (за московським часом) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання "режиму тиші" на маршруті руху", — пише росЗМІ.
"Укрзалізниця" опублікувала евакуаційні рейси на 3 квітня
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 3 квітня.
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Краматорськ:
- 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.
Інші:
- 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.