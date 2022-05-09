Оккупанты планируют химатаку на "Азовсталь" – депутат Мариупольского горсовета

Лашин об атаке на город / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин заявил, что российские военные планируют применить химическое оружие в городе 11 мая.

Об этом пишет Telegram-канал "Сегодня".

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Таким способом оккупанты хотят уничтожить защитников города, которые находятся в "Азовстали".

Местным жителям говорят не выходить с завтрашнего дня на улицу, а сама химатака может произойти 11 мая.

Лашин призвал международное сообщество ООН и Международный комитет Красного Креста не допустить использования химического оружия российскими военными на территории Мариуполя. По его словам, в городе находится большое количество гражданского населения, которое также пострадает от химического оружия.

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Лашин не объяснил, от кого конкретно он получил данную информацию.

Оккупанты снова начали штурм "Азовстали"

После того, как колонна ООН выехала за пределы Донецкой области, оккупанты начали повторный штурм "Азовстали". Российские военные хотели прорваться через мост, который был "воротами эвакуации", однако у врага ничего не получилось. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сложно понять, как наши Герои отражают атаку за атакой. Несокрушимые и Непокоренные. Искренне надеюсь, что удастся спасти всех защитников. Мы все в неоплатном долгу перед ними", – говорится в сообщении.

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