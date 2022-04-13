Оккупанты обстреляли Запорожскую область фосфорными боеприпасами

Оккупанты продолжают обстреливать украинских военных и местное население / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Кроме того, зафиксировано применение оккупантами фосфорных боеприпасов.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram, в результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал.

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"На Пологовском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводит воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливает украинских военных и местное население из реактивных систем залпового огня, пытаясь овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеет, а защитники Украины наносят врагу потери", – говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из населенных пунктов Запорожской области 12 апреля пиротехники ГСЧС уничтожили 1 снаряд реактивной системы залпового огня "Ураган". Взрывоопасный предмет содержал несдетонировавшие кассетные элементы и представлял реальную угрозу для местного населения, ведь ближайшее домовладение было расположено всего в 20 метрах.

В Днепрорудном российские оккупанты заняли местное отделение полиции, на базе которого открыли в городе свою "милицию", а также презентовали своего главного полицейского – Константина Лысенко.

В Мелитопольском районе оккупанты также расставляют на ключевые должности. Среди коллаборантов – и представители сферы образования. Россияне пытаются организовать учебный процесс и отчитаться для российских СМИ об успехах.

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"Поэтому директор промышленно-экономического техникума Елена Шапурова, следуя террористическим методам оккупантов, запугивает родителей и учеников, угрожает им исключением, а педагогов склоняет к сотрудничеству, обещая начисление зарплаты с 1 апреля", – сообщили в Запорожской ОВА.

Война в Украине 49-й день