Оккупанты обстреляли Николаев со "Смерча" – разрушены дома, магазины и детские площадки (видео)

Оккупанты снова обстреляли Николаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Николаеву реактивными системами залпового огня "Смерч". В результате этого повреждено много зданий.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

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Как стало известно, в результате обстрела повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы падали на детские площадки и двор учебного заведения.

Информация о пострадавших уточняется.

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Кроме того, в ведомстве рассказали, что в Одесской области над Черным морем сбили беспилотник-разведчик. Враг продолжает обследование местности для обнаружения уязвимых к ракетным ударам мест.

Под Николаевом оккупанты разгромили строительный комбинат

Оккупанты РФ обстреляли предприятие под Николаевом. Строительный комбинат полностью разрушен. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

"Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", – написал Ким.

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