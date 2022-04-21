Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область

Российские войска снова обстреляли Днепропетровскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

21 апреля российские оккупанты обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области. К счастью, жертв нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, ночь в регионе прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск. Людей и дома не задело.

"Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды. Сейчас специалисты все восстановили – вода и электричество есть. Теперь у нас все нормально", – подчеркнул Резниченко.

Оккупанты обстреляли дачи в Днепропетровском районе

Российские войска вновь обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз ракеты попали в дачные дома в Днепропетровском районе. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вновь "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. Нет света – повреждены сети. Работают электрики. Никаких военных там никогда не было", – говорится в сообщении.

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