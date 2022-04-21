Окупанти обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область

Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Фото: колаж "Сьогодні"
21 квітня російські окупанти обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області. На щастя, жертв немає.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, ніч у регіоні пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ. Людей та будинки не зачепило.
"Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води. На цю годину фахівці все поновили – вода та електрика є. Зараз у нас все нормально", – наголосив Резніченко.
Окупанти обстріляли дачі у Дніпропетровському районі
Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу ракети влучили в дачні будинки в Дніпропетровському районі. Ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Знову "стратегічне" влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки в Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла – пошкоджені мережі. Працюють електрики. Ніяких військових там ніколи не було", – йдеться у повідомленні.