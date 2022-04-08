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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область – есть погибшие и раненые

Юлия Гаврилюк
8 апреля, 00:10
Глава облсовета Николай Лукашук рассказал, что в Кривом Роге ракета попала в жилищный сектор

Оккупанты наносят ракетные удары / Фото: Коллаж: Сегодня

Границы Днепропетровской области надежно защищены. Поэтому оккупанты бьют по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха. Есть три обстрела территории Днепропетровской области в течение дня. Четыре человека погибли, а еще семь получили ранения.

Об этом рассказал глава облсовета Николай Лукашук в Telegram.

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"Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам. Пока известно, что четыре человека погибли. Семь человек получили ранения. Двое граждан пропали без вести. Все жертвы – это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти", – написал Лукашук.

Затем оккупанты атаковали с воздуха и убили гражданских людей. Также в Кривом Роге ракета попала в жилищный сектор.

"Один человек пострадал. Украина все равно победит. Благодарность всем защитникам, которые сдерживают врага и дают жесткий отпор", – добавил Лукашук.

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Обстрелы Днепропетровской области

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