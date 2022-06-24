Оккупанты обстреливают Запорожскую область с РСЗО, повреждены объекты инфраструктуры

Захватчики открыли огонь из РСЗО/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. Захватчики мощно атакуют Запорожскую область.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"Враг коварно ночью совершил обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра", — говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ГСЧС.

В областном центре "прилетов" не зафиксировано. По состоянию на 1:50 в области воздушная тревога.

Обстрел Харьковской области

Российские оккупанты в течение четверга, 23 июня, обстреливали Харьковскую область. В результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

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"В городе Чугуев есть 6 раненых, из которых двое детей – 6 и 9 лет. В селе Большая Бабка Чугуевского района 1 человек получил ранения. В Золочеве Богодуховского района также ранен 1 гражданский", — говорится в сообщении.

Также в результате вражеских обстрелов пострадали двое жителей села Андреевка Изюмского района. Два человека погибли в Балаклее Изюмского района.

"Жителей Харькова и области призываем не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах!", — отметили в ОВА.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты разгромили братскую могилу защитников Николаева. Также мы писали, что захватчики придумали новый лайфхак, чтобы сбежать из войны.