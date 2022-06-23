Оккупанты разгромили братскую могилу защитников Николаева (фото)

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Николаеву. В этот раз они обстреляли местное кладбище – а именно братскую могилу солдат советской армии. К счастью, рядом никого не было и обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, недавно во время одного из обстрелов по городу россияне попали в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении Николаева.
"Такие дела. После победы мы там все починим и наведем порядок. А по поводу другого – думаю, комментарии лишние", – отметил городской голова.
РФ обстреляла кладбище в Николаеве. Фото: Александр Сенкевич
Ситуация в Николаеве и Николаевской области
- В Николаевской области ночью оккупанты обстреляли поселок Березнеговатое и село Новониколаевка. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.
- 22 июня российские войска запустили по Николаеву семь ракет. В результате обстрелов произошел масштабный пожар на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло.
- 17 июня ударили ракетами по Николаеву, пострадали мирные жители.
- 15 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии многоквартирный жилой дом в Николаеве, мирные жители получили ранения.
- В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.
Ранее мы рассказывали, что сегодня, 23 июня, Николаев подвергся обстрелу со стороны российских военных.