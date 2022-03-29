Оккупанты несут огромные потери в Украине – свежие данные от Генштаба

РФ несет большие потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 17 200 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1 710 бронированных машин оккупантов и много другой техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 составили примерно:

личного состава – около 17 200 человек,

танков ‒ 597 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,

артиллерийских систем – 303 ед,

РСЗО – 96 ед,

средств ПВО – 54 ед,

самолетов – 127 ед,

вертолетов – 129 ед,

автомобильной техники – 1178 ед,

корабли/катера – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.

Специальная техника – ​​21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери российских военных в Украине. Фото: ЗСУ/Facebook

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Военные преступления РФ в Украине

На временно оккупированных территориях Херсонской области враг прибегает к террору местного населения.

В начале марта во время оккупации села Богдановка в Броварском районе военнослужащий РФ застрелил хозяина дома, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство над 34-летней женой убитого.

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