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Оккупанты несут огромные потери в Украине – свежие данные от Генштаба

29 марта, 09:32
Из-за высокой интенсивности боевых действий подсчет усложняется, данные уточняются

РФ несет большие потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 17 200 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1 710 бронированных машин оккупантов и много другой техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 составили примерно:

  • личного состава – около 17 200 человек,
  • танков ‒ 597 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,
  • артиллерийских систем – 303 ед,
  • РСЗО – 96 ед,
  • средств ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 127 ед,
  • вертолетов – 129 ед,
  • автомобильной техники – 1178 ед,
  • корабли/катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
  • Специальная техника – ​​21.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери российских военных в Украине. Фото: ЗСУ/Facebook

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