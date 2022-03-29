Окупанти зазнають величезних втрат в Україні – свіжі дані від Генштабу

РФ зазнає великих втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 17 200 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1710 броньованих машин окупантів та багато іншої техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.03 становили приблизно:

особового складу – близько 17 200 осіб,

танків ‒ 597 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1710 од.,

артилерійських систем – 303 од.,

РСЗВ – 96 од.,

засобів ППО – 54 од.,

літаків – 127 од.,

вертольотів – 129 од.,

автомобільної техніки – 1178 од.,

кораблів/катерів – 7 од.,

цистерн із ПММ – 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71,

спеціальної техніки – 21,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрата російських військових в Україні. Фото: ЗСУ/Facebook

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Військові злочини РФ в Україні

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог вдається до терору місцевого населення.

На початку березня під час окупації села Богданівка у Броварському районі військовослужбовець РФ застрелив господаря будинку, а пізніше, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого.

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