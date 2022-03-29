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Окупанти зазнають величезних втрат в Україні – свіжі дані від Генштабу

29 березня, 09:32
Через високу інтенсивність бойових дій підрахунок ускладнюється, дані уточнюються

РФ зазнає великих втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 17 200 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1710 броньованих машин окупантів та багато іншої техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.03 становили приблизно:

  • особового складу – близько 17 200 осіб,
  • танків ‒ 597 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1710 од.,
  • артилерійських систем – 303 од.,
  • РСЗВ – 96 од.,
  • засобів ППО – 54 од.,
  • літаків – 127 од.,
  • вертольотів – 129 од.,
  • автомобільної техніки – 1178 од.,
  • кораблів/катерів – 7 од.,
  • цистерн із ПММ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71,
  • спеціальної техніки – 21,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрата російських військових в Україні. Фото: ЗСУ/Facebook

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