Оккупанты не способны контролировать население на оккупированных территориях

Российские оккупационные администрации скорее "созданы только на бумаге"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российскому командованию не удалось установить полный контроль над местным населением на оккупированных с 24 февраля украинских территориях.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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По данным Украинского центра сопротивления, российские оккупационные администрации скорее "созданы только на бумаге". Назначенные Россией гауляйтеры не могут ни обеспечить обращение российского рубля, ни другие бюрократические процессы.

Среди местного населения растет партизанская деятельность, которая систематически саботирует режим российской оккупации. Сами аналитики объясняют эту непоследовательность оккупационных мероприятий с тем, что Кремль до сих пор не решил, как он собирается интегрировать оккупированные территории.

Послевоенная проблема

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что в течение десятилетий после окончания войны придется решать проблему с вынужденными переселенцами в РФ, которых забирали туда против их воли.

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"Последствия этой войны мы будем расхлебывать десятилетиями — разъединенные семьи, вывезенные дети. Дети, которым просто присвоили российское гражданство, не спрашивая ни родственников, ни их самих", — отметил Арестович.

По информации Арестовича, около полутора миллионов человек находятся в РФ, включая тех, кого насильственно вывозили или заставляли покидать территорию Украины.

"То, что это сотни тысяч — можно сказать наверняка", — подчеркнул он.

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