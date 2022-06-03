Окупанти не здатні контролювати населення на окупованих територіях

Російські окупаційні адміністрації швидше "створені тільки на папері"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російському командуванню не вдалося встановити повний контроль над місцевим населенням на окупованих з 24 лютого українських територіях.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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За даними Українського центру опору, російські окупаційні адміністрації швидше "створені тільки на папері". Призначені Росією гауляйтери не можуть ні забезпечити обіг російського рубля, ні інші бюрократичні процеси.

Серед місцевого населення зростає партизанська діяльність, яка систематично саботує режим російської окупації. Самі аналітики пояснюють цю непослідовність окупаційних заходів з тим, що Кремль досі не вирішив, як він збирається інтегрувати окуповані території.

Післявоєнна проблема

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що упродовж десятиліть після закінчення війни доведеться розв'язувати проблему із вимушеними переселенцями до РФ, яких забирали туди проти їхньої волі.

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"Наслідки цієї війни ми будемо розхльобувати десятиліттями — роз’єднані сім’ї, вивезені діти. Діти, яким просто присвоїли російське громадянство, не запитуючи ні родичів, ні їх самих", — зазначив Арестович.

За інформацією Арестовича, близько півтора мільйона людей наразі перебуває у РФ, включно з тими, кого насильно вивозили чи примушували покидати територію України.

"Те, що це сотні тисяч — можна сказати напевно", — наголосив він.

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