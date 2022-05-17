Оккупанты ночью обстреляли несколько областей Украины

Как утверждается, ракеты оккупантов были сбиты в Киевской области системой ПВО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под утро 17 мая российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по разным областям Украины. В этот раз под ударами оказались Киевская, Харьковская и Черниговская области.

Что известно

Как отмечается, в Киевской области ночью раздались взрывы. По предварительной информации, вражеские ракеты были сбиты системой ПВО. В Киеве "прилетов" за ночь не было.

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В то же время воздушная тревога продолжалась довольно долго, около трех часов.

Также стало известно об одном "прилете" в Харьковской области.

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"Прилет" в области! 'Оставайтесь в укрытии! В данный момент известно об одном прилете. Сейчас тишина", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Игорь Мосийчук отметил в Facebook, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Черниговской области. Ситуация по поводу пострадавших уточняется.

Напомним, командир отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ, который попал в плен ВСУ под Циркунами, признался, что получал приказы обстреливать жилые кварталы Харькова из артиллерии. Видео исповеди было опубликовано СБУ.

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