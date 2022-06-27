Оккупанты начали бомбить Харьков (видео)

Оккупанты продолжают обстреливать Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты открыли огонь по Харькову. Что на этот раз решили уничтожить захватчики – неизвестно.

Об этом пишут в Telegram-каналах.

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Некоторые Telegram-каналы пишут, что из российского Белгорода вылетели пять ракет. Сообщают о взрывах. В городе воздушная тревога.

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Ракетный удар по Киеву

Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы.

По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, всего по Киеву и области выпустили 14 ракет.

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Одна из ракет попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. В результате по меньшей мере один человек погиб. Также есть раненые – пострадали семилетняя девочка и ее мать, их доставили в больницу.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что оккупанты целились в завод им. Артема.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты ударили по Полтаве и Кременчугу. Также мы писали, что в ISW назвали свою версию причин ракетного удара оккупантов по Киеву.