Окупанти почали бомбити Харків (відео)

Окупанти продовжують обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. Що цього разу вирішили знищити загарбники — невідомо.

Про це пишуть у Telegram-каналах.

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Подробиці

Деякі Telegram-канали пишуть, що з російського Бєлгорода вилетіли п'ять ракет. Повідомляють про вибухи. У місті повітряна тривога.

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Ракетний удар по Києву

Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.

За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.

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Одна з ракет поцілила в багатоповерхівку на Лук'янівці. Через це щонайменше одна людина загинула. Також є поранені – постраждали семирічна дівчинка та її мати, їх доправили до лікарні

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти вдарили по Полтаві та Кременчуку. Також ми писали, що в ISW назвали свою версію причин ракетного удару окупантів по Києву.