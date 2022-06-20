Оккупанты мстят за Змеиный. В Одесской области прогремел сильный взрыв

Алексей Гончаренко отметил, что возле Одессы ПВО сбили российскую ракету. / Фото: Коллаж: Сегодня, Телеграм Инсайдер UA, dw.com

В Одесской области прогремел сильный взрыв. Сразу же после этого была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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"Русня, видимо, мстит за удар по буровым установкам. Если у вас прозвучит тревога – пройдите в укрытие", – отмечает Инсайдер UA.

Позже об этом написал у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко:

"Возле Одессы наши ПВО сбили ракету. Москали мстят за вышки Бойко".

Позже он написал об одной ракете оккупантов:

"Одна ракета попала. Отбросов уничтожим".

На Змеином прогремели десятки взрывов и начался пожар

В Сети появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов и начался пожар. По предварительной информации, украинские ракетчики нанесли удар по вышкам Юрия Бойко. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", – написал он.

Отметим, что на острове Змеиный российские оккупанты разместили очень много вооружения: многочисленные российские ПВО, бензовозы, радиолокационные системы, а также центр управления.

Ранее стало известно о "прилетах" в Новомосковском районе Днепропетровской области. Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей 18 июня – это месть войск РФ за блестящее уничтожение ВСУ почти десятка складов оккупантов.