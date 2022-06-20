Окупанти мстяться за Зміїний. На Одещині прогримів сильний вибух

Олексій Гончаренко зазначив, що біля Одеси ППО збили російську ракету. / Фото: Колаж: Сьогодні, Телеграм Инсайдер UA,

На Одещині прогримів сильний вибух. Одразу ж після цього було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Реклама

"Русня, мабуть, мститься за удар по бурових установках. Якщо у вас прозвучить тривога – пройдіть в укриття", – зазначає Інсайдер UA.

Пізніше про це написав у себе в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко:

"Біля Одеси наші ППО збили ракету. Москалі мстять за вишки Бойка".

Пізніше він написав про одну ракету окупантів:

"Одна ракета влучила. Покидьків знищимо".

На Зміїному прогриміли десятки вибухів та почалася пожежа

У Мережі з'явилася інформація, що на острові Зміїний прогриміли десятки вибухів та почалася пожежа. За попередньою інформацією, українські ракетники завдали удару по вишках Юрія Бойка. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі з боку росіян", – написав він.

Зазначимо, що на острові Зміїний російські окупанти розмістили дуже багато озброєння: численні російські ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.

Раніше стало відомо про "прильоти" в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Також радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що обстріл Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей 18 червня – це помста військ РФ за блискуче знищення ЗСУ майже десятків складів окупантів.