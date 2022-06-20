ЗСУ знищують окупантів. На Зміїному прогриміли десятки вибухів та почалася пожежа

За попередньою інформацією, українські ракетчики завдали удару по вежах Юрія Бойка

На Зміїному пожежі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилася інформація, що на острові Зміїний прогриміли десятки вибухів та почалася пожежа. За попередньою інформацією, українські ракетчики завдали удару по вежах Юрія Бойка. Наразі інформація уточнюється.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"Наші ракетчики курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойко. Ракетний удар по вишкам трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян", – написав він.

Зазначимо, що на острові Зміїний російські окупанти розмістили дуже багато озброєння: численні російські ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.

Деякі росЗМІ підтверджують, що наша арта та авіація знищує на Зміїному озброєння ЗС РФ. Чекаємо на офіційні коментарі.

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Озброєння РФ на Зміїному. Фото: Інсайдер UA

Ситуація на Зміїному

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Крім того, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Також на початку травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

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11 травня нардеп Олексій Гончаренко розповів, що Збройні сили України провели неймовірну операцію на острові Зміїний, який росіяни намагалися використовувати як свою базу в північно-західній частині Чорного моря. Цю базу повністю знищено українськими військовими. Нардеп наголосив, що це величезний успіх, який дає змогу відкриття шляху транспортування українського зерна з Одеси.

Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що острів Зміїний перетворився на нову Чорнобаївку.