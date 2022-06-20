Аксенов заявил об ударах ВСУ по оккупантам на острове Змеиный – есть жертвы

Минобороны РФ проводит спасательную операцию в районе удара по буровым платформам

Сергей Аксенов рассказал, что происходит на Змеином. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что ВСУ ударили по вооружению РФ, которое расположено на острове Змеиный. Утром 20 июня сообщалось, что там прозвучали десятки взрывов и начался пожар. Также заявляли, что украинские ракетчики нанесли удар по вышкам Юрия Бойко. В результате это и подтвердилось.

Об этом пишут росСМИ.

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Так, Аксенов заявил, что Минобороны РФ проводит спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации в районе удара по буровым платформам.

По его словам, на платформах были 12 человек – спасены из них пока 5.

На Змеином прогремели десятки взрывов и начался пожар

В Сети появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов и начался пожар. По предварительной информации, украинские ракетчики нанесли удар по вышкам Юрия Бойко. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", – написал он.

Отметим, что на острове Змеиный российские оккупанты разместили очень много вооружения: многочисленные российские ПВО, бензовозы, радиолокационные системы, а также центр управления.

Ситуация на Змеином

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Кроме того, ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Также в начале мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" у острова Змеиный.

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11 мая нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что Вооруженные силы Украины провели невероятную операцию на острове Змеиный, который россияне пытались использовать в качестве своей базы в северо-западной части Черного моря. Эта база полностью уничтожена украинскими военными. Нардеп подчеркнул, что это огромный успех, позволяющий открыть пути для транспортировки украинского зерна из Одессы.

Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что остров Змеиный превратился в новую Чернобаевку.