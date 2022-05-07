Оккупанты массировано обстреляли Бахмут – есть жертвы (фото)

Оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские города. Так, ночью 7 мая в Донецкой области враги осуществили массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Больше всего от российского нападения сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел. Известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет больше.

В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено – 11 домов и помещения нескольких предприятий.

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Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску – ранены 25 человек

Ночью 5 мая российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску. В результате этого ранены 25 гражданских, 6 из которых нуждаются в медицинской помощи в больнице. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

"Не способные воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими. Это очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания!" – подчеркнул Кириленко.

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