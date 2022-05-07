Окупанти масовано обстріляли Бахмут – є жертви (фото)

Окупанти обстріляли Бахмут на Донеччині. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати українські міста. Так, уночі 7 травня на Донеччині вороги здійснили масові обстріли по всій лінії фронту та удари по містах у тилу. На жаль, є жертви.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою.

У місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

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Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську – поранено 25 людей

Вночі 5 травня російські окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього поранено 25 цивільних, 6 з яких потребують медичної допомоги у лікарні. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури.

"Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують "воювати" з нашими цивільними. Це – черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!" – наголосив Кириленко.

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