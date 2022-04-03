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Оккупанты через Изюм пытаются пробраться к Луганскому направлению – Жданов

Наталья Магдык
3 апреля, 12:08
Российские военные до сих пор не могут пробиться к Луганскому направлению, уничтожают города, которые находятся на этих рубежах

Жданов рассказал, почему критически важно удержать рубежи возле Изюма / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные не оставляют попытки окружить позиции ВСУ на Луганском направлении. Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

"Относительно Изюма, тут ситуация очень тяжелая, потому что Изюм является ключом к попытке окружения наших войск на Луганском направлении. И поэтому удержание Изюма для нас критически важно, возможно, не самого города Изюм, а рубежей возле города Изюм", – сказал он.

Напомним, что россиянам удалось захватить Изюм Харьковской области благодаря численному преимуществу и местным предателям.

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26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города. Из-за этого были полностью заблокированы пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуация горожан.

Ситуация в Изюме

  • В Харьковской области примерно на 80% уничтожена застройка города Изюм. Оккупанты уничтожали все: мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост.
  • Внештатный советник ОП Алексей Арестович заявил, что по подсчетам украинской стороны взятие города должно было состояться раньше. Российские наемники должны были бы это сделать 5 дней назад, но это бы могло повлиять на ход переговоров в Стамбуле.
  • Противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через Северский Донец, чтобы наступать на Изюмском направлении. Вероятно, будет усиливать группировку.