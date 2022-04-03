Оккупанты через Изюм пытаются пробраться к Луганскому направлению – Жданов

Жданов рассказал, почему критически важно удержать рубежи возле Изюма / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные не оставляют попытки окружить позиции ВСУ на Луганском направлении. Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

"Относительно Изюма, тут ситуация очень тяжелая, потому что Изюм является ключом к попытке окружения наших войск на Луганском направлении. И поэтому удержание Изюма для нас критически важно, возможно, не самого города Изюм, а рубежей возле города Изюм", – сказал он.

Напомним, что россиянам удалось захватить Изюм Харьковской области благодаря численному преимуществу и местным предателям.

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26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города. Из-за этого были полностью заблокированы пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуация горожан.

Ситуация в Изюме