Окупанти через Ізюм намагаються пробратися до Луганського напрямку – Жданов

Жданов розповів, чому критично важливо утримати рубежі біля Ізюму / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові не залишають спроби оточити позиції ЗСУ на Луганському напрямку. Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".
"Щодо Ізюма, тут ситуація дуже важка, тому що Ізюм є ключем до спроби оточення наших військ на Луганському напрямку. І тому утримання Ізюма для нас критично важливе, можливо, не самого міста Ізюм, а рубежів біля міста Ізюм", – сказав він.
Нагадаємо, що росіянам вдалося захопити Ізюм Харківської області завдяки чисельній перевазі та місцевим зрадникам.
26 березня місцеві зрадники провели російських окупантів на південну частину міста. Через це були повністю заблоковані шляхи доставки гуманітарної допомоги до Ізюма та евакуації городян
Ситуація в Ізюмі
- У Харківській області приблизно на 80% знищено забудову міста Ізюм. Окупанти знищували все: меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садки, ліцей, медичні та соціальні установи, шляхи, пішохідний міст.
- Позаштатний радник ОП Олексій Арестович заявив, що за підрахунками української сторони взяття міста мало відбутися раніше. Російські найманці мали б це зробити 5 днів тому, але це могло б вплинути на хід переговорів у Стамбулі.
- Противник продовжує контролювати Ізюм і утримувати понтонні переправи через Сіверський Донець, щоб наступати на Ізюмському напрямку. Ймовірно, посилюватиме угруповання.