Оккупанты атаковали Сумскую область чем только могли

Захватчики продолжают обстреливать украинские населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вечером 18 апреля вдоль всей границы Сумской области продолжались массовые обстрелы с территории российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, продолжались обстрелы вдоль всей границы Сумской области:

около половины шестого вечера было 10 взрывов на Глуховщине. Огонь вёл враг с территории России.

почти в 20 часов в Великописаревской общине 6 миномётных прилетов от россиян.

почти в 22 с территории России работали САУ по Белопольщине".

Кроме того, по территории Путивльщины с территории России враг открывал автоматные очереди. Около 22 из России произошел артобстрел территории Белопольской громады. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса.

"Мы отвечали на вражеские действия должным образом", — отметил Живицкий.

Преступление оккупантов в Авдеевке

Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение. От обстрела запретными фосфорными боеприпасами Авдеевская школа №1 превратилась в руины. Здание сгорело дотла.

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Обстрел произошел в ночь на 18 мая. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись.

"До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 учились более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни руины", – сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, в школе не было ни одного военного, ни одной военной техники. Просто россияне, как обычно, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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