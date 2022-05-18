Захватчики устроили огненную ловушку для мирных херсонцев

Прокуратурой возбуждено дело по факту нарушения законов войны

Оккупанты совершили очередное преступление/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Херсонской области в районе села Давыдов Брод российские войска обстреляли из "Градов" мирную колонну людей. В результате очередного преступления врагов три человека погибли, шестеро ранены.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Получены данные об очередном варварском обстреле оккупантами мирной колоны с людьми в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Орки били с "Градов", — написал Вилкул в Telegram.

Он отметил, что в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, а шестеро получили ранения. Врачи борются за их жизнь.

"Прокуратурой открыто дело по факту нарушения законов войны, объединенных с умышленным убийством", — добавил начальник ОВА.

Преступление оккупантов в Авдеевке

Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение. От обстрела запретными фосфорными боеприпасами Авдеевская школа №1 превратилась в руины. Здание сгорело дотла.

Обстрел произошел в ночь на 18 мая. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись.

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"До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 учились более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни руины", – сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, в школе не было ни одного военного, ни одной военной техники. Просто россияне, как обычно, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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