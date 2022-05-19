Окупанти атакували Сумську область чим тільки могли

Загарбники продовжують обстрілювати українські населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"

Увечері 18 квітня вздовж усього кордону Сумської області тривали масові обстріли з території російських окупантів.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За його словами, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумської області:

близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії;

майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 мінометних прильотів від росіян;

майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині".

Крім цього, по території Путивльщини з території Росії ворог відкривав автоматні черги. Близько 22 з Росії відбувся артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї тривав майже пів години.

"Ми відповідали на ворожі дії належним чином", — зазначив Живицький.

Злочин окупантів в Авдіївці

Росіяни знищили в Донецькій області ще один навчальний заклад. Унаслідок обстрілу забороненими фосфорними боєприпасами Авдіївська школа №1 перетворилася на руїни.

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Обстріл стався в ніч на 18 травня. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

"До широкомасштабного російського вторгнення в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут тільки руїни", – повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру.

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