Оккупантам надо не дать перейти реку Ирпень и пойти на Киев — глава Киевской ОВА

Оккупантов нужно сдерживать/Фото: коллаж: "Сегодня"

Руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что украинским защитникам следует удержать врага со стороны находящихся под оккупацией Бучи и Гостомеля и не дать ему возможности наступления на Киев.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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"Пока под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что полностью регион, там пока никаких действий мы проводить не можем. Нам нужно удержать противника на попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев. Пока потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении, только локально. Мы наращиваем потенциал, а у врага он истощается", — сказал Павлюк.

ВСУ освободили Макаров от оккупантов

Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт Макаров в Киевской области. Там подняли украинский флаг.

"Благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", — говорится в сообщении.

Также в Николаевском направлении ВСУ пошли в контратаку и отбросили россиян.

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