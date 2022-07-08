ОК "Юг" предупредило о новой угрозе гражданским на побережьях Одесской области

Россия может ударить по пляжам в Одесской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия изменила способ массового поражения гражданских в Одесской области. Теперь люди оказались в опасности при посещении побережья Черного моря.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

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Отмечается, что около 10:00 со вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесщине выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью.

"Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Сейчас без жертв", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ОК "Юг" уточнили, что корабельная группировка вражеского флота осталась без изменений – 4 надводных, 2 подводных ракетоносителя и 3 ВДК. Они продолжают держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет на всей территории Украины.

Опасное побережье Черного моря

Украинцы пренебрегают опасностью и игнорируют запреты на купание в водоемах и плавание по рекам.

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На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, взорвавшись в море на мине. Трагедия произошла в курортном поселке Грибовка. Мужчина взорвался сам. На пляж пришла семья, и отец пошел мерить глубину, в результате чего произошел взрыв.

В начале июля в поселке Каролино-Бугаз мужская компания решила отдохнуть, невзирая на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. В результате один из мужчин погиб, другой – получил ранения.

Ранее мы сообщали, 31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.

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Также сайт Сегодня писал, что мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал появление безопасных участков на пляжах в городе, где установят защитные сетки. Чем фактически позволит организовать пляжный сезон.