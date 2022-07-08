ОК "Юг" предупредило о новой угрозе гражданским на побережьях Одесской области

Россия может ударить по пляжам в Одесской области. / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия изменила способ массового поражения гражданских в Одесской области. Теперь люди оказались в опасности при посещении побережья Черного моря.
Об этом сообщили в ОК "Юг".
Отмечается, что около 10:00 со вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесщине выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью.
"Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Сейчас без жертв", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ОК "Юг" уточнили, что корабельная группировка вражеского флота осталась без изменений – 4 надводных, 2 подводных ракетоносителя и 3 ВДК. Они продолжают держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет на всей территории Украины.
Опасное побережье Черного моря
Украинцы пренебрегают опасностью и игнорируют запреты на купание в водоемах и плавание по рекам.
На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, взорвавшись в море на мине. Трагедия произошла в курортном поселке Грибовка. Мужчина взорвался сам. На пляж пришла семья, и отец пошел мерить глубину, в результате чего произошел взрыв.
В начале июля в поселке Каролино-Бугаз мужская компания решила отдохнуть, невзирая на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. В результате один из мужчин погиб, другой – получил ранения.
Ранее мы сообщали, 31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.
Также сайт Сегодня писал, что мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал появление безопасных участков на пляжах в городе, где установят защитные сетки. Чем фактически позволит организовать пляжный сезон.